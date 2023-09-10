行政院發言人林子倫。（資料照，黃婉婷攝）

行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員呂昱、黃舒楣、葉虹靈今投書媒體，直言總統參選人皆未提出轉型正義政策，批評領導者缺乏政治意志與能力，才使轉型停滯。對此，行政院發言人林子倫回應，稱專案小組已於5月底進行討論並責成文化部規畫轉型，蔡英文總統也指示，希望任期結束前轉型正義工作能再有所推進。

林子倫指出，中正紀念堂轉型為轉型正義工程的拱心石，重中之重，需要周全的規劃。因此，自促轉會去年提出任務總結報告、行政院成立推動轉型正義小組以來，即多所討論，各界都很關心，會報民間委員於歷次會議中也不吝給予行政團隊提醒及寶貴建議。

林子倫說，今日3位參與本院「中正紀念堂轉型推動專案小組」會報民間委員於媒體投書，關切中正紀念堂轉型議題相關工作進度推展，行政院表達感謝，並將透過會報及專案小組等相關機制，持續聽取各方意見、整合執政團隊立場，以最謹慎的方式全盤考量，務實尋求最大轉型機會。

林子倫表示，今年3月30日本院院長主持「行政院推動轉型正義會報」第2次會議時表示，民主時代應以「去個人崇拜」、「去威權化」為基本走向。依此原則，政院已於會報下籌設中正紀念堂轉型專案小組，由副院長鄭文燦擔任主持人、政委羅秉成政委擔任副主持人，並由文化部長、內政部長與今日投書的3位會報民間委員共同組成，並由文化部擔任專案小組幕僚機關。

他指出，專案小組於5月底進行討論，充分交換意見，並責成文化部就中正紀念堂組織定位、轉型正義基本價值與策略思維，參照各方意見提出轉型方案，規劃中正紀念堂的轉型原則，與外界溝通。

他也強調，政院推動轉型正義的決心及立場與民間委員並無二致，昨日蔡英文和院長陳建仁出席權利回復基金會主辦平復國家不法及名譽回復證書頒發典禮致詞均強調，轉型正義工作不能停，政府將持續推動落實相關工作，總統在聽取受難者及家屬期待後，也已指示希望任期結束前轉型正義工作能再有所推進。

他說，目前除中正紀念堂園區轉型規劃刻正辦理中，其餘涉及轉型正義法制完備等各項業務推動，行政院亦將加速進行，並持續透過會報相關機制，強化督導、統合各部會主責之各項轉型正義業務落實執行。