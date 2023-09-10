基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置，今日有許多住戶陸續回家拿取物品。（劉彥宜攝）

基泰建設大直工安事件造成鄰近大直街民宅傾塌，受災住戶10日推著推車，返回住處搬走物品。（劉宗龍攝）

基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置。基泰神隱多天後出面說明，董事長陳世銘宣布辭職。回家取物的住戶林小姐、丁小姐炮轟，下台不負責任，恐怕是要逃走，也希望未來可以公辦都更。

基泰建設下午召開記者會，陳世銘3度鞠躬道歉，表示辭職負責後，隨即離去。至於居民投訴鄰損已投訴8個月未果，總經理馮先勉回覆，「8個月前我們還沒動工，不是事實。」

家住單號的丁姓小姐指出，她今日回家拿物品，基泰有人出面就好，她是受影響較小的住戶，比較無所謂，但對於基泰撇清鄰損問題，她則駁斥，「不是，基泰亂講話。」

林小姐則說，她住較後方的單號，家裡才剛花費400萬裝新裝潢，因為不知道何時才能回家，所以今日回家多拿幾件衣服。在這裡住了幾十年都沒發生什麼事，直到基泰開挖後，不僅雙號開始漏水，更因為社區的地基是一樣的，恐怕也影響到大家的地基。「房子能不能住都不知道，很揪心、很擔心，有家歸不得。」

對於陳世銘辭職，她則痛批，辭職有什麼用，事情都發生了，不是更應該要負責任，辭職難道是要逃走？下台就是不負責任的態度。

林小姐也說，希望房子能夠公辦都更，否則現在住起來實在會心驚膽跳，對於基泰蓋的房子也已經毫無信心。