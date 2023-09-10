人與人之間的相處之道，是一門很深奧的學問。大陸命理專欄「星座巫師」分享，處女座、水瓶座和雙魚座平時總是以溫和、好相處的形象示人，但其實一回到家，反而容易對家人或親近的朋友惡言相向。

▎處女座

處女座認為對待不熟的人需要客氣、有禮貌，只有真正親近的人才有資格忍受自己的壞脾氣，因此總是習慣性地在外人面前裝完美，面對熟人則不需要偽裝，所以也只有在這群人面前才敢放肆做自己，展現出壞脾氣、固執、挑剔以及情緒化的一面。

▎水瓶座

水瓶座對外的形象是溫和、通情達理，且對待任何事物都很淡然的樣子，平時很少得罪人，脾氣看起來也很好，實際上卻是想做什麼就做什麼的個性，情緒不好會用自己的方式發洩，不太考慮身邊人的感受，再加上他們其實很在乎親近的人，不會刻意保持距離，因此更容易受到波及。

▎雙魚座

雙魚座溫和善良、天真爛漫，在大部分的人眼裡看來，總是以一副無害的模樣示人，但其實他們的個性中隱藏很多任性叛逆的部分，對於親近的人很容易變得蠻橫無理，情緒不對時也會鬧脾氣，因此就算在外受了多大的委屈都會忍住，回到家才會爆發，希望得到家人的關懷和心疼。