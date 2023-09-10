美國參謀長聯席會議主席米利上將(Mark Milley)，在接受英國廣播公司BBC的專訪時表示，烏克蘭的夏日反攻雖然穩健的突破俄羅斯防線，但總體來說，進度比預期的要慢，而且天氣變化阻礙其反攻之前，烏克蘭的有效時間只剩下不到 30 天了。

米利是接受BBC的主持人庫恩斯伯格(Laura Kuenssberg)節目中表示，如今已是夏末，接下來進入秋冬季節，雨水和隨後的寒冷天氣，將使烏克蘭的反攻行動變得更加困難。

主持人請米利評論一下烏克蘭的反攻，他說「進度比預期的要慢。激烈的戰鬥仍在繼續。」

被問到烏克蘭的反攻是否已經失敗，米利將軍又表示，現在判斷反攻已失敗還為時過早，因為烏軍正在以非常穩定的速度穿過俄羅斯前線。

「只是他們的有效時間不多了，大概還有 30 到 45 天的適合天氣，所以烏克蘭還沒有完成他們想要要的有利部分。」

基輔於夏季發起反攻，目標是收復俄羅斯侵略所佔領的領土，但迄今為止，只取得大約幾百平方公里的土地。

米利將軍說：「我在這場反攻戰爭一開始就說過，這將是一場漫長、緩慢、艱難且傷亡慘重的戰爭，現在表現的事實也是如此。」

但是，烏克蘭聲稱他們已經突破了俄羅斯在南部強大的第一道防線，勝利就在眼前；在同一次採訪中，英國國防參謀長拉達金海軍上將(Tony Radakin)表示，「烏克蘭正在獲勝，俄羅斯正在失敗。」

拉達金說：「俄羅斯必敗，因為他們企圖征服烏克蘭，並在俄羅斯控制之下。這種情況從開戰時就沒有發生，也就永遠不會發生，這就是烏克蘭必然獲勝的原因。」

他補充說，烏克蘭在過去的一段時間，已取得相當可觀的進展，收復了50%的俄羅斯佔領土地。

烏克蘭的進步也歸功於國際社會的幫助，包括對俄羅斯施加經濟壓力與外交壓力，俄羅斯因此苦不堪言。

拉達金上將表示，雖然從表面上看不出來，但普丁選擇與北朝結盟，這已表明俄羅斯已走投無路，可選擇的盟友已經所剩無幾。

據報導，北韓領導人金正恩計劃在本月訪問俄羅斯，地點可能是遠東的海參崴，普丁也會來到這裡，兩人會面並進行武器銷售談判。

華盛頓和首爾都擔心北韓將從武器交易中得到俄羅斯的資助，可能提升北韓的軍事技術，迫使華盛頓與首爾的軍事結盟更加密切。

拉達金上將表示，經濟制裁已反映到俄羅斯國內的情況，他們面臨巨大的經濟壓力，也沒有國際合作夥伴可提供協助。人民也感到相當不安，「已經有五十萬人逃離俄羅斯，至少還有一百萬人想要離開。」

回到米利將軍的訪問，主持人問他，要是川普再次當選，美軍是否會服從這個「入獄的三軍總司令」時，米利將軍表示，美國軍隊效忠的是憲法。

川普正面臨多項刑事指控，如果罪名成立，他可能會被判入獄；但他也可能成為 2024 年美國大選共和黨候選人，也有可能當選。

米利說：「我們(軍人)對一份文件宣誓效忠，即美利堅合眾國憲法；因此，無論誰入主白宮，我們都將永遠忠誠於憲法下的美國總統，他所頒布的合法命令。」

被問到米利將軍是否退休後從政? 他說，他在退休後，只會去爭取成為「最佳祖父」。