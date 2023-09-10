女星林明禎有著「大馬女神」、「真人版娜美」的別稱，擁有34E傲人上圍以及纖細小蠻腰的她，今(10)日稍早在社群上更新多則短片，寫下：「表演使我快樂。」等字句，短短時間內吸引逾2.7萬名網友前來朝聖。

近期，日本人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）推出Netflix真人版影集，一上線就引發話題，多位熱門角色更成為網友們談論的焦點，其中尤又以擁有豐滿身材的「娜美」備受外界關注，不少人紛紛挖出其他適合扮演真人版娜美的人選。而今，有著真人版娜美之稱的大馬甜心林明禎也在社群上更新多則參與商演的短片，讓粉絲看得嗨翻。

只見相關畫面中，林明禎穿著短版的黑色外套，下身則搭配同色系的極短裙，而服飾上還以白色緞帶結做開衩造型，著裝十分火辣，讓她的一雙白皙美腿以及纖細的小蠻腰大方露出，更在行走之間，微微透出「危險地帶」，使不少前來朝聖的粉絲們被迷了心神。

貼文PO出後，短短時間內便出現近百則網友留言，不少人紛紛寫下：「看到你讓我快樂」、「目測兩米」、「突然覺得自己作為男生太矮了。」大讚林明禎從影片中，有如巨人般的身高。此外，還有人表示在乍看之下，林明禎與BLACKPINK成員Lisa具有相似的美貌，指出：「猛一看，我以為是Lisa。」