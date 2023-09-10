喜翔戲外與另一半和平相處不鬥嘴。（八大提供）

吳慷仁飾演高家大兒子。（八大提供）

影后楊貴媚在最新影集《有生之年》和喜翔演一對吵吵鬧鬧的高氏夫妻，她形容拍攝過程像洗三溫暖，因為房子小又擠，很多人在屋子裡工作非常熱，且不能開空調、電風扇，「臉雖然是乾的，衣服裡面全是濕的，常常像洗三溫暖。」他認為空間狹小是導演刻意的安排，讓這個家人看起來很緊密的在一起，「可能也因為黏太緊，所以每一個孩子都想要往外跑，但是，在外面沒那麼順遂時，又會回到家裡。」

因為房子動線有限，加上鏡頭距離近，稍稍一不小心，就會離開拍攝位置上，所以很難一次OK，拍攝頗有難度，楊貴媚說：「常常很多次（NG）是因為鏡頭跟演員沒有配合到，有時是因為忘詞，有時候則是太熱抓狂。」

她和喜翔詮釋吵架夫妻自然又真實，大小聲成了家常便飯，楊貴媚說，主景家剛好是在類似夜市裡的巷弄，外面聲音都比他們更吵，所幸他們的吵架戲不是一直持續，而是間段進行。

戲裡，喜翔和老婆楊貴媚吵翻天，戲外坦言他和另一半相處幾乎不吵架，「和平在一起、和平分手，將來都是一輩子的朋友。」楊貴媚認為《有生之年》的情節是現代家庭都會發生的事情，很有共鳴，「看戲的時候可能沒感覺，但某一個時刻會覺得似曾相似，就是每個家庭的日常。」《有生之年》9月17日起，每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。