前高雄市長韓國瑜非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組，國民黨桃園市議員黃敬平認為，現在還不到韓國瑜出手的時候，太早了！大約10月到12月這3個月會是很好的時間點。

前立委邱毅日前在臉書透露， 前高雄市長韓國瑜非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組。

對此，柯文哲10日表示，他覺得韓國瑜現在無官一身輕，這個人本身就蠻豪放、隨和，就是說大家坐下來聊一條、談一談，其實也沒有這麼嚴肅、沒有這麼嚴重所以也還好，大家本來就都很認識。

國民黨桃園市議員黃敬平10日在中天電視《周末大爆卦》表示，韓國瑜非常有使命感，過去不斷提到國民黨要越來越好，要把台灣人民心聲放在心裡，要重用年輕人。黃也認為，現在還不到韓國瑜出手的時候，太早了！大約10月到12月這3個月會是很好的時間點。

為何韓國瑜適合？黃敬平分析，因為柯文哲是韓國瑜的老長官，因為雲林張家的關係，把韓國瑜拉進北農當總經理，才會一戰成名，兩人有交情。另外朱立倫和柯文哲以前都是台大老同學、老相識，3、40年交情，兩人各自都這樣講。

至於柯文哲會不會和民進黨合作？黃敬平直言不可能，民進黨現在恨民眾黨、恨柯文哲恨得要死，從打柯媽媽老家違建就可以知道，打到六親不認。

黃敬平強調，如果到了10月，還是目前的局面，那真的就是保送賴清德！