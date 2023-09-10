國民黨總統參選人侯友宜大進場受到支持者熱情歡迎。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、國民黨主席朱立倫高呼嘉義人挺家己人，支持嘉義子弟侯友宜做總統。（廖素慧攝）

2024總統大選，國民黨參選人侯友宜今天下午回嘉出席「挺侯婦女青年後援會」，國民黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠高呼「挺嘉義人做總統」、「嘉義人挺家己人」，朱立倫痛批民進黨做不好，一定要「政黨輪替」換人做。

黃敏惠說，侯友宜連年施政民調都是五星市長，侯友宜「嘉義人挺家己人」，團結做伙是嘉義人的特色，蕭萬長副總統曾說嘉義市出過部長、行政院長、副總統，現在要出總統，侯友宜有嘉義人正派善良、骨力（勤快）實在、認真吃苦的特質，而且很挺對的事。

黃敏惠說，嘉義挺家己人，嘉義要愛贏，台灣一定贏，為台灣的未來，讓侯友宜當我們的總統，我們人口不比人家多，感謝議會張秀華議員帶來黨團7位議員，還有里長、婦女會、青年團體來相挺侯友宜，這就是民意，嘉義要贏，台灣一定贏。

朱立倫說，嘉義要出總統了，嘉義人有責任告訴全國親友侯友宜是最正派的人選，從基層警察做到警政署長、當新北市長連年獲評五星市長，嘉義鄉親團結一致挺家己人，贏得勝選，為兩岸和平及台灣安全、下一代幸福，一定要政黨輪替。

朱立倫說，這幾年民進黨做很多對台灣不公不義的事，做不好就換人，才是民主政治，為了和平、公平正義，嘉義人要支持嘉義子弟侯友宜做總統。

國民黨嘉義市立委參選人張秀華獲得黨籍議員站台相挺。（廖素慧攝）

朱立倫也誇獎立委參選人張秀華跟黃敏惠市長一樣認真打拚，高喊要比照去年黃敏惠當選市長一樣，每一里開票都贏，讓張秀華也每一里都贏，順利當選立委。

侯友宜回嘉造勢活動，「凍蒜」聲高昂，國旗滿場飛舞。（廖素慧攝）

這場造勢活動，外面大雨滂沱，但仍有約千餘人不畏風雨，湧入現場，人潮滿滿，「凍蒜」聲高昂，國旗滿場飛舞。