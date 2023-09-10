桃園市八德區大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，為桃園首座推廣閩南及傳統民俗的藝術村，不過園區內土地為公、私有共有，每年需支付3000多萬元的鉅額租金，遭審計處點名恐造成財政負擔。地政局回應，目前正進行區段徵收前置作業，順利的話明年底可取得土地所有權，不必再付租金。

大湳森林公園前身為保一總隊營區，軍方於2017年陸續撤出，改由工務局接手，由於當地生態豐富，改建為都會型森林公園，有著「八德之肺」的美譽，其景觀工程更獲得桃園公共工程金品獎的特優。八塊厝民俗藝術村則利用營區既有的4棟廳舍，運用閩式白牆、紅瓦、閩式窗花等，營造出傳統閩式建築的氛圍，推展閩南文化。

審計處指出，八塊厝民俗藝術村推動閩南及民俗文化，但礙於園區土地為公、私有共有，需每年簽訂租用契約及支付鉅額租金才能使用，土地使用權、園區投入效益充滿不確定性，土地問題更導致遲遲未能獲得中央機關相關補助款，增加財政負擔，應積極改善才能長期永續發展。

市府斥資7219萬建置八塊厝民俗藝術村，但公、私有土地問題未解，自2018年起需每年簽訂租用契約，支付高達3000多萬的鉅額租金方能使用，而且土地又因為經過買賣或繼承，地主人數不斷攀升，租金也隨之上漲。對此地政局區段徵收科股長吳宙憲坦言，租金費用相當高，目前已著手區段徵收前置作業，在完成徵收前，其租金費用皆由工務局支付。

吳宙憲說明，針對大湳森林公園區段徵收開發案，內政部已於7月20日核定範圍及抵價地比例，總面積為15.67公頃，包含住宅區等可建築用地3.55公頃、占全區約22.65％，還有公園等公設用地12.12公頃、占全區約77.35％，地政局現正進行地價與地上物查估、準備協議價購會議、區段徵收說明會及公聽會等前置作業。

吳宙憲強調，預計2024年第4季公告徵收後發價取得土地所有權，若過程一切順利，最快明年底就可以取得土地所有權，屆時便不用再付鉅額租金，不過整區工程需要到2026年底才會完工。