台北市中山區大直街的「基泰大直」建案，施工釀禍，鄰房傾斜下沉受損。民進黨台北市議員陳怡君指責，國民黨立委王鴻薇未出席9日的住戶協調會。王鴻薇痛批，到這個節骨眼還在做政治操作，作法低劣令人作嘔。

王鴻薇今(10日)在臉書粉專貼文表示，他在今天早上10點，參與了台北市府為大直受災住戶申請假扣押協調會，協助住戶爭取權益，要求市府對建商基泰建設以最嚴格的條件要他們負責。焦頭爛額之際，竟傳出陳怡君說她沒有參加協調會，到這個節骨眼還在做政治操作，作法低劣令人作嘔。

王鴻薇提出兩點回應反擊，一、陳怡君說她沒有參加9日協調會，部分住戶並沒有參加，而且協調會還強調要避免媒體，根本沒有通知她，而且這場協調會是在一間房屋仲介裡面召開；二、她今天早上10點參加市府召開的協調會，弔詭的是這場協調會，居民直接跟她說，陳怡君跟助理都沒有去。王鴻薇不禁痛批，公開的她不去，今天還拿這個做文章做政治攻擊，含血噴人，她是真的在乎受災戶嗎？還是只想黑王鴻薇？

王鴻薇認為，這次大直事件，民進黨只想進行政治操作， 不過，民進黨繼續黑，只是被人看破政治醜態的馬腳。