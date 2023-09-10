台南市登革熱今天新增206例確診，累計病例數5462例。近期疾病管制署機動防疫隊在南區一處老舊社區的天溝，查獲大量病媒蚊孑孓，南區區公所已緊急僱工運用高壓水柱，將該社區的天溝淤泥徹底清理乾淨，並投藥防範病媒蚊再次孳生，市府還將針對空屋空地展開稽查行動，一旦查獲更將逕行舉發。

今天新增病例中，以安南區最多56例、東區46例、永康區28例、北區26例、南區20例、中西區11例、仁德區7例、安平區5例、歸仁區4例，善化區、新市區及學甲區各1例，年齡介於4歲至94歲。

鑑於疫情嚴峻，市府各局處及疾病管制署機動防疫隊為徹底找出隱藏孳生源所在，聯手針對持續新增確診病例的里別，加強社區孳生源稽查。根據近期稽查結果發現，許多社區中最主要的病媒蚊孳生源，都躲藏在地下室和天溝，上周防疫機動隊就在南區一處老舊社區的天溝，查獲大量病媒蚊孑孓。

有鑑於此，南區區公所已緊急僱工運用高壓水柱，將該社區的天溝淤泥徹底清理乾淨，並投藥防範病媒蚊再次孳生，也籲請所有市民盡快巡視家戶內外積水容器、天溝與地下室，清除積水，避免幫病媒蚊養小孩，嚴重危害自己與家人的健康。

另外，全市各區公所近期也將嚴格落實轄內空屋空地登革熱稽查，避免有孳生源躲藏其中，形成社區中的防疫死角。經盤點各區空屋空地數量發現，各區轄內分別有200多至近千筆為數不等的空屋空地存在，許多空屋空地更因年久失修、乏人管理等因素，有許多孳生源躲藏其中。

市府為貫徹公權力執行，將針對空地廢棄物堆積逕行舉發，並移送環保局依《廢棄物清理法》開罰，一旦查獲病媒蚊孳生源則移送衛生局依《傳染病防治法》開罰，無勸導改善期，至今已累計舉發240件，請空地空屋所有權人務必善盡管理責任，切勿以身試法，挑戰市府貫徹執法的決心。