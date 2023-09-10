在英國議會任職的2名男性研究員因為替中國從事間諜活動而被英國警方逮捕，他與掌握國家安全與外交機密資訊的多名議員有密切聯繫。這2名男子擁有英國藉，曾在中國生活與工作。英媒指出，這是中國緊張關係的一次重大升級，被告若被證實有罪，這將是英國議會涉及敵對國家的最嚴重的安全事件之一。

據《星期日泰晤士報》報導，這名據稱20多歲的男性嫌疑是英國議會的一名研究員，被指稱與許多執政的英國保守黨議員有聯繫，其中包括安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）和下議院外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）。被捕研究員涉嫌為中國工作，與他有聯繫的幾位議員掌握著機密或高度敏感的資訊，該嫌疑人和另一名30多歲的男子均因涉嫌英國《官方保密法》和間諜相關罪行而被捕。

報導說，被逮捕的20多歲男子是英國人，持有議會通行證，曾從事國際關係政策的工作，曾在中國生活和工作過。他在愛丁堡被英國警方反恐指揮部的警官逮捕。英國警方還在牛津郡的一處房產逮捕了另一名30多歲的男子，同時對倫敦東部的一處房產進行了搜查。倫敦警方發言人表示，這2名於3月13日被捕的嫌犯涉及觸犯1911年《官方保密法》第1條，目前調查仍持續進行中。

英國政府消息人士對媒體表示，這是英國與中國緊張關係的一次重大升級，我們以前從未見過這樣的事情。如果這2名男子被證實有罪，這將是英國議會涉及敵對國家的最嚴重的安全事件之一。

《美國之音》指出，英國情報機構軍情五處去年曾警告，一位名叫克里斯汀．李(Christine Lee)的中國政府女特工「代表中共從事政治干預活動，與議會議員接觸」。今年7月，英國下議院情報和安全委員會聲稱，中國「大量且積極地」針對英國進行情偵工作，而政府沒有「資源、專業知識與資訊」來應對這一問題。

英媒指出，唐寧街方面表示不對安全問題發表評論。英下議院外交委員會主席卡恩斯在X（原推特）帳戶表示，「我知道《星期日泰晤士報》的報導，但是不會發表評論。我們都有責任確保當局的任何工作不受影響」。另外，安全事務國務大臣圖根表示，在去年9月擔任英國安全事務國務大臣之前，就沒有與涉案議會研究員有過任何接觸。