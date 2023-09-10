由肖戰和白百合主演的都市情感劇《驕陽伴我》在愛奇藝開播後，熱度直衝排行榜NO.2。兩人分別在劇中飾演知名廣告導演「簡冰」以及為追求女神腳步而踏入廣告業的職場菜鳥「盛陽」，展開一場浪漫的愛情與成長之路。由於該劇在職場社畜生活、透徹的婚姻關係、30歲後的種種心聲描繪得非常細膩，許多劇情都與現實生活非常貼近，就連父母在家吵架的名場面都一模一樣，讓網友驚嘆：「導演是在我家裝監視器了嗎？」

《驕陽伴我》中，常會有很多職場上社畜非常有共鳴的點，包含談論職場裡常遇到的鳥事、搶功勞的主管，也有談及工作與興趣一旦結合，就很容易失去興致「千萬別把愛好當成職業，就像不要把喜歡的歌設成鬧鈴一樣，因為愛好一旦成了工作就會失去新鮮感，會疲憊，會疲於應付，會忘了當初為什麼出發，就像身邊的人，手牽得久了，就會忘記最初的心動。」或是以幽默詼諧的方式，說出許多老百姓在工作上經常有苦難言之處，引起許多社畜心中滿滿的共鳴。

盛陽的家庭並不富裕，爸爸是做環保清潔員，媽媽在超市做生鮮處理人員，家庭氛圍也非常接地氣，雖然清苦但仍保有溫暖，每個觀眾在看到這對老夫妻吵架時，都很難不被觸動。將這對進入中老年婚姻危機的父母，以及夾在中間左右為難的兒子詮釋得非常到位。尤其老夫妻為了爭執是否該花1萬2買一條裙子吵翻天的時候，最讓觀眾覺得窒息，就像重現許多人曾經或正在經歷父母鬧離婚的階段，也透過許多令人動容的過程，給觀眾一個心理出口，強化有效溝通和換位思考的重要性。

劇中還有瘋狂撒糖十歲年齡差姐弟戀，高甜預警姐弟戀陸劇《驕陽伴我》，劇中一名職場菜鳥「盛陽」（肖戰 飾），多年來將廣告導演「簡冰」（白百何 飾）視為心目中的女神，甚至追隨她的腳步進入廣告業，兩人再次偶遇後，盛陽正式展開追求御姐之路，甚至多次撿屍酒醉的簡冰，護送到府、親自下廚、修水管又會哄姊姊，甚至時不時會在姊姊門口等門，不禁讓網友留言：「根本治癒系男友」。

劇中兩人所面臨職場的不公與抉擇也備受討論，一開始簡冰就一直被以「女導演」稱呼，還會不尊重她的專業，覺得她是她大導演老公底下的人，不把她當成一個獨立個體。劇中白百何還闡述一段女性很有共鳴的金句，「如果一個詞，只能形容女人，不能形容男人，那就是一種綁架，比如說『賢慧』」、「一個女人的成功與否為什麼要用婚姻來定義呢？難道這個人沒有朋友嗎？沒有工作嗎？除了男人沒有其他方式可以證明自己的魅力嗎？」等等都讓觀眾非常認同。

劇中也談到30歲後的職場人心聲探討人們一旦過了三十，就將面臨失去自我的生活，走向背負責任的日子，句句正中在這個階段徘徊無助的人的心。