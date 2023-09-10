國民黨總統參選人侯友宜高喊「中華民國是我的第2個媽媽」。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天下午回嘉出席「嘉義市婦女青年後援會」成立大會及授旗，憶及小時候在豬肉攤幫忙家計、搭夜車北上念警察大學，一度哽咽，他激動說「我把國旗拿緊緊，因為前面是父母親把我養大，出社會後是國家養大，中華民國永遠是我第2個媽媽」。

侯友宜說，他出生在嘉縣朴子市，父親16歲被徵召去參加二戰到20幾歲，退伍後台灣經濟很慘，父親在菜市場豬肉攤當長工，父母生了4個孩子，一家人分租5坪大房子住，他小時候凌晨3、4點去豬舍幫忙殺豬，6點多去菜市場切豬肉，要大聲招呼客人「切1塊肉附1塊大排骨」，所以他才會拿殺豬刀很順手。

侯友宜還說，以前讀朴子國小、東石國中，因為哥哥去外地念書，他決定留在嘉義念嘉義高中，他5點半起床搭台糖小火車、再騎腳踏車到嘉義高中的好漢坡，後來才有嘉義客運，但他從沒請過假、缺席過，感謝老師告訴他「鄉下孩子不要想考大學，軍校、警官學校不錯」」，他考取警大，北上念書時，買108元的平快車票，搭夜間11點38分到台北剛好天亮，必須站著，要睡就要在廁所旁。

侯友宜感性說，拚到現在，「為何國旗拿緊緊？因為前面是父母養大，後面是中華民國把我養大，中華民國永遠是我第2個媽媽」。

侯友宜允諾，嘉義市鐵路高架化工程，除了中央補助，嘉義市需負擔48.2億元，未來當選總統，中央全部負擔，還有，他會與黃敏惠、張秀華一起推動嘉義高鐵站到嘉義火車站的輕軌工程、嘉義機場擴大變國際運量，擴大航站航點，帶動嘉義觀光產業。