二十國集團（G20）峰會今天落幕，俄羅斯、美國、德國和英國都讚揚這項宣言，不過宣言未直接批評莫斯科在烏克蘭的戰爭，烏克蘭直批宣言「毫無值得誇耀之處」。

路透社報導，G20昨天在新德里通過一項共識宣言，宣言中雖避免就戰爭譴責俄羅斯，但強調衝突造成人民苦難，並呼籲所有國家不要使用武力攫取領土。

俄羅斯新聞媒體國際傳真社（Interfax）引述俄國G20政府協商人員魯卡希（Svetlana Lukash）的話說：「每件事皆以平衡的形式來反映。」

「G20所有成員都同意為了和平、安全和解決世界各地的衝突，大家一致行動。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體，這份宣言「善盡維護國家不能使用武力獲取領土，或侵犯其他國家的領土完整以及主權或政治獨立的原則」。

峰會前數周，G20國家難以就烏克蘭衝突找出共識，西方國家譴責莫斯科侵略烏克蘭，俄羅斯則揚言將杯葛任何未反映其觀點的解決方案。這場峰會也同意讓非洲聯盟加入G20。