大陸「口紅一哥」李佳琦，因在直播中賣口紅能力傑出，又有專業的彩妝知識，最高紀錄曾在一次直播中試色380支口紅，因此獲得「鐵唇哥」的稱號，他在直播中總能找出商品特點加以銷售，是許多民眾心中的直播界一哥；近日他在直播中被網友嫌賣的商品貴，對此李佳琦不滿怒嗆：「有時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」該言論引發網友不滿。

李佳琦日前直播賣眉筆，一隻眉筆售價約79元人民幣（約345元新台幣），有網友表示該品牌「越來越貴了」，李佳琦立刻反駁「哪裡貴啦？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，做品牌很難的」，他表示這些年是看著品牌成長的，且這麼多年價錢都沒變，直言：「有的時候找找自己原因，這麼多年工資漲沒漲？有沒有認真工作？好嗎？這麼多年都是這個價格，我真的快瘋掉了。」

言論一出，不少網友認為李佳琦變了，過去李佳琦會推薦便宜好物，且善意提醒大家以自己的消費水平為主，但現在卻反過來指責消費者能力，讓大眾紛紛批評：「最後一句真的沒法洗，果然都是站在最高點俯視鄙視指責pua底層」、「果然成了資本家就是不一樣，都忘了自己是怎麼爬上來的了，賣貨的不賣貨了開始教育消費者了」、「旁邊的助理聽到佳琦說工資漲沒漲，工作有沒有用心 表情都變了 」、「你可以解釋為什麼那麼貴，是因為原材料或者做工還是別的原因導致它那麼貴，但是不能攻擊消費者吧，這多少上升到人身攻擊了吧」、「工資是努力就能加薪的嗎？」、「現在就業環境這麼差.....」。