「柚仔林合和學堂書店」負責人邱適珩，原在海外工作，近年回到高雄美濃當英文老師，同時將童年許下退休後要開書店的願望大幅提前實現，以自己長大的地方為書店命名，希望透過閱讀改變家鄉。她不只賣書，也辦講堂、錄製Podcast、做文史田野調查等，以行動集結其他美濃後生，透過文化深耕推廣客庄文化；開書店已經5年，這名回鄉女子為家鄉所做的努力，不僅獲得文化部獎項，也獲高雄市政府青年局的青創補助。

回鄉女子邱適珩（左一）在美濃開書店已邁入第5年，她集結其他後生努力推廣客庄文化。（圖／高雄市青年局）

邱適珩，書店同業都叫她大福，她從小熱愛閱讀，大學念日文系，研究所念外文所，英日語俱佳，英文名字Finnegan，也是源自喬伊斯最難懂的小說《芬尼根的守靈夜》（Finnegans Wake）主人翁的名字。她喜歡看書、收藏書，開書店原本就是她的人生清單，童年時期就發願「退休以後要當書店老闆」。可是小時候對「退休」一點概念也沒有，長大後在國外工作多年，回到美濃家鄉工作時考上外文所，後來因論文難產，索性辦了休學，原本設定「退休後要做的事情」便提前許多。

「柚合學書」不定期舉辦講座，座談主題多元，涵蓋客家文化、飲食生活及自然生態等。（翻攝自「柚仔林合和學堂書店」臉書粉專）

2018年她決定要開書店時，勇敢租下一間老房子，望著眼前家鄉的景象，要田有田，要水有水，阡陌鋪陳，小鎮的顏色隨著節氣更迭換季，這是她最熟悉不過的家鄉樣貌，「不如，就用自己長大的地方當名字吧。」於是，她以柚仔林（合和里的舊稱），加入與講座意義構連的「學堂」，於是「柚仔林合和學堂書店」就這麼誕生了，每個名詞的第一個字還可以變成書店簡稱「柚合學書」。

今天柚合學書剛好5歲，撐過第一年時，邱適珩說自己有點開心也有點驕傲，「天啊！我在美濃這個地方開書店居然還活了下來，根本是鄉野奇譚了。得誇！」她形容得誇張些，但知道的人都曉得，她是一步一腳印孜孜矻矻地在賣書，書店經營的難處，大概是直到她成為「開書店的人」才深刻體會。

「柚合學書」每本書的上架都是店主邱適珩精心挑選。（翻攝自「柚仔林合和學堂書店」臉書粉專）

這些困難並沒有打倒她，客家人的硬頸精神和一直謹記在心的「莫忘初衷」，讓行動派的她不僅身兼英文老師、書店老闆、文化講座主持人、田野調查研究者、策劃Podcast節目「柚誌」，還是客語廣播節目「美濃半夜藍衫講」的共同主持人。她深知文化傳遞的載體不僅在於書本，更多的是具體生活的實踐，於是跨領域邀請來賓討論書籍、生活與在地議題，因為隨著新移民的落地生根、繁衍後代，美濃早已從傳統客家聚落蛻變成文化大熔爐，系列節目「柚誌說ㄊㄚ」便是訪談美濃周邊外籍配偶、移工及其二代，談新住民在此地發生的故事，試圖在多元文化中理解異中求同的共存方法。

「柚合學書」經常舉辦書攤市集，10月份也將於百年古蹟「邱添貴派下夥房」舉行小型書市集。（翻攝自「柚仔林合和學堂書店」臉書粉專）

這些社會實踐，讓邱適珩多次獲得文化部實體書店發展補助與「青年村落文化行動計畫」獎項，近期也獲得高市府青年局的青創補助。邱適珩表示，她認為對青創業者來說，有能力、有勇氣和想法創業，也要有肩膀承擔創業期間所遇到的問題，謝謝青年局給予核准補助，幫助她的資金運用，接下來她也會繼續認真經營下去。

邱適珩（右）策劃Podcast節目「柚誌」、「柚誌說ㄊㄚ」，線上與聽讀者說書、就在地議題發聲。（翻攝自「柚仔林合和學堂書店」臉書粉專）

邱適珩說，美濃是她生長的地方，有許多美好，也有許多不美好，她相信透過閱讀，透過文化深耕與具體轉譯、再現，可以擁抱、接納自己不好的地方，慢慢地認同土地，認同自己。在美濃開書店5年了，她也將書店搬遷到永安路新址，由於目前仍在施工中，接下來9月、10月，她將在美濃永安路的市定古蹟「邱添貴派下伙房」舉辦多場聊書講座、書市集，希望在深富客庄生活感的地方與大家聊天，開啟對話。再過幾個月，柚合學書在新址將會有一系列「美濃自然地景、人文歷史與在地知識」的文化轉譯，推出帶有美濃DNA的文化創意產品，讓地方的歷史和呼吸融進視覺藝術設計裡。

青年局局長張以理表示，柚合學書在美濃地區的文化深耕集結客庄後生的力量，推廣在地文化和地方創生不遺餘力，希望青年局的青創補助，能夠帶動更多青年回鄉為地方共好，協助在地文化產業穩固扎根；歡迎有志加入青創行列的地方青年朋友搜尋「高雄市政府青年局」官網，加入官方FB、IG與Line@，隨時掌握最新消息。