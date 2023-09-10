苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」起死回生成為歷年來規模最大的夜市。（鄭輝煌提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」，承辦單位苑裡市場委員會，日前宣布不辦，讓地方錯愕，苑裡百年老市場災後重建自救會5日發起續辦後，苑裡市場委員會又宣布要辦理，讓活動鬧雙胞，不過鎮公所10日指出，只要活動能確保安全，夜市擴大辦理有助推廣地方，樂觀其成。

早年苑裡市場攤商因為農曆7月忙於販售供品給民眾普渡，直到最後1天鬼門關，攤商才有空閒普渡，原先僅有一小路段，後來開始請戲班演出，聚集愈來愈多流動攤販設攤，最後規模成為夜市。

因此每年7月鬼門關，苑裡市場委員會都會封街舉辦夜市，攤商燈火通明照亮苑裡夜空，也讓當地人形容它就像「台版神隱少女市集」，至今已有20多年歷史，甚至有外縣市民眾慕名而來，但主辦單位苑裡市場委員會4日突然公告不辦，讓地方大感錯愕，網友更是罵聲連連。

苑裡百年老市場災後重建自救會長鄭暉煌不忍傳統夜市流失，5日與地方民間團體發起招募攤商，要接手續辦「鬼門關夜市」，沒想到苑裡市場委員會隔天6日，又突然喊說要復辦，讓活動鬧雙胞，地方也是霧裡看花，搞不清到底有沒有夜市。

苑裡市場委員會指出，原本是因為投保公共意外險的問題，和鎮公所意見不同才宣布停辦，但後來許多攤販和地方居民都覺得很可惜，才決定照常舉辦。鄭暉煌則說，他會接手續辦目的是不想讓夜市消失，只要大家能一起辦好夜市，延續傳統文化就好。

也因為雙方都有向鎮公所提出申請路權，包括為公路、天下路、大同路等5條路段，都納入管制，讓起死回生的鬼門關夜市，成為有史以來規模最大的夜市。

苑裡鎮長劉育育表示，民間團體來申請路權、熱心推廣苑裡觀光事業，只要能夠確保活動安全、投保公共意外險、協助做好交通安全與環境維護，鎮公所一定是樂觀其成，全力配合。

她說，今年的夜市規模將會比往年的更盛大。鎮公所在喜迎這樣的熱鬧慶典同時，也會與警方密切配合，做好現場安全、交通動線指揮與環境維護的工作。

另外，今年延續首度配合鬼門關大夜市藝術造街，在為公路（中山路至天下路路段），增設彩色水母燈、藺草編織小鹿等，展現苑裡山海屯交織的美麗風景意象，也向遊客推廣歷史悠久、具獨特代表性的傳統文化技藝苑裡藺草編織。