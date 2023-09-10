王品集團旗下餐廳眾多，其中西堤牛排和陶板屋等以平實價位、高檔服務擄獲不少粉絲。不過近日有網友表示，自己學生時期很愛西堤、陶板屋，年過30後卻覺得和以前差很多，「沒有吃到美食、大餐的感覺」，對於背後原因相當好奇，不過有不少老饕指出，其實兩家餐廳的定位已變成家庭聚餐的餐廳，對於家庭聚餐很有吸引力。

原PO在PTT發文指出，學生時期他吃西堤、陶板屋時驚為天人，覺得每道餐點都好吃、氣氛佳，不過現在卻不愛這兩家餐廳，「覺得餐點不夠精緻，氣氛也不到絕佳，吃完也只有八分飽吧」，只是相對穩定的選擇，讓原PO忍不住感嘆和以前的感覺差很多，「沒有吃到美食、大餐的感覺」，因此好奇「是這兩間不行了，還是我嘴巴變刁了，有沒有八卦？」。

對此，許多人紛紛回應，過去20年通貨膨脹快速，兩家餐廳價格卻未應聲而漲，沒進步下隨著原PO眼界變廣、嘴巴變刁，自然覺得餐廳退步了，「這兩家完全沒進步，萬年菜色」、「我是第一次吃到這種可以有選擇的餐點，一個套餐從前菜到甜點你大部分都有數種選擇，時代進步一點後很多連鎖餐廳都能做到比他更好，學生長大後有點錢眼界也開了，自然不太會再去吃這個」。

另外也有不少網友指出，其實西堤、陶板屋目前的定位已轉型成家庭餐廳，來客數是絡繹不絕，「就家庭餐廳啊，要吃精緻有其他選擇」、「陶板屋家庭聚餐還是滿方便的」、「已經變成家庭餐廳了啊，每次都看一堆家庭聚餐，然後小朋友吵死」、「家庭聚餐穩穩的選擇」、「現在正在吃陶板屋，現場大爆滿，那幫沒提前個一周預約根本沒位子，它對家庭還是很有吸引力的」。