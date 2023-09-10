家中不少具有濾網的電器，若不常清洗濾網，經常運轉下可能會造成損耗。台電建議家中冷氣使用2-3周就要清潔一次濾網，至於除濕機及空氣清淨機也要定期清洗或更換濾網，不僅可以更省電，讓電器更安全更長壽。

台電電力粉絲團近日發文提醒，2-3周洗一次濾網，可以避免灰塵、棉絮等髒污阻塞影響電器的進風量，有濾網的電器定期清洗濾網，可以維持電器的運作效率，也能更省電。若有定期清洗濾網，估算冷氣可年省10%用電；除濕機可年省約8%用電；空氣清淨機可年省約5%用電。

台電提醒，冷氣濾網可用清水或中性清潔劑沖洗，洗後用軟布「擦乾」或「陰乾」再裝回，除濕機及空氣清淨機則先詳閱說明書，確認濾網拆卸及清潔方式，部分機型濾網不能水洗。

台電先前也曾指出，不少人會把洗好的冷氣濾網曬太陽殺菌，但太陽高溫易讓濾網變形或脆化，會縮短使用壽命，建議用清水或中性清潔劑沖洗，不要大力刷或用化學藥劑、熱水清洗；洗後用軟布擦乾或陰乾再裝回即可。