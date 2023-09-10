超思資本額才50萬元，卻能拿農業部上億補助，引起質疑。農業部長陳吉仲公布農業部和超思等9家業者的合約。前立委郭正亮表示，總統蔡英文在非洲時還跳出來護航，可是這一幫忙，捅了馬蜂窩；國民黨和民眾黨若沒逮到這個機會，就要看有沒有進一步的題材，可以拷問陳吉仲兩個月，這是選情最後逆轉的關鍵。

針對超思爭議，郭正亮今(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這就要看在野黨有沒有良心，應該要從總質詢問到部會質詢，至少搞兩個月，看陳吉仲怎麼辦，看他敢不敢不出席。至於未來選情會不會逆轉，就要看這個質詢了，因為根本打不到民進黨總統參選人賴清德，賴清德可以不回答。

郭正亮甚至認為，總統蔡英文笨成這樣，還在非洲跳出來護航，也許那是因為嫡系、親信，所以她就要幫陳吉仲。可是這一幫忙，捅了馬蜂窩，剛好凸顯出她「不認得」林智堅、陳吉仲。蔡英文第一時間就幫林智堅辯護，可見蔡英文容易被蒙蔽的程度，可說嚇死人，從林智堅到現在的陳吉仲，她的運氣就這樣，被她摸到、護航的，都死定了。

郭正亮點出，國民黨跟民眾黨若沒逮到這個機會，就要看有沒有進一步的題材，可以拷問陳吉仲兩個月，這可能是選情會不會逆轉的關鍵。因為賴清德真正的弱項是背後靈。賴清德這個人蠻謹慎的，講話也不容易出錯，但是這個背後靈，看他怎麼躲。