綠營近期因為超思進口雞蛋及賴清德老家違建等爭議，飽受外界質疑。政論網紅歷史哥李易修近期連環砲轟，指出超思負責人秦語喬可能是個老太太，所以農業部不敢讓她露面；又揭露賴清德萬里老家「房子不斷長大」九宮格空照圖，在在打到綠營痛腳。歷史哥今(10日)自爆YouTube帳號疑似遭到綠營網軍進攻，Google通知「警告：偵測到受某些政府支援的入侵者可能正試圖竊取你的密碼」，讓他直呼政治的黑暗不可思議。

「我們有偉大的網友就去查，賴清德家的違建是怎麼樣長大的？Lie導的小花園蓋呀蓋呀蓋，繼續在長大！」歷史哥今(10日)在《週末大爆卦》節目提到，這個讓綠營及側翼網軍氣到什麼程度？馬上攻擊自己「歷史哥？我看是歷史盲吧？」但是他們根本看不懂空照圖，「賴導家就是這一間，結果他畫那空地，我不知道在畫什麼？」詳細的過程有空再跟大家講。重點是當你打賴清德打到滋滋作響的時候，綠營就會瘋狂進攻你。

歷史哥強調，「他們打我打到什麼程度呢？甚至用網軍要來封鎖我的帳號！給大家看一下，我最近被政府進攻！這個不知道是不是『鳳姐』派來的？」他秀出筆記型電腦畫面指出，「警告：Google偵測到受某些政府支援的入侵者可能正試圖竊取你的密碼。」

主持人李珮瑄驚呼「蛤？」歷史哥直言「不可思議對吧？這是真的，這上面是我的logo！」因為那天自己去上通告回來，小編就說「嚇死人了！怎麼會這樣？」因為小編沒有看過什麼叫政治的黑暗。旁邊桃園市議員黃敬平說「不能收編你，就把你毀了！」歷史哥說「真的真的！」

歷史哥也在臉書發文表示，農業專家「Linbay好油」林裕紘也正被側翼猛攻，「不意外，解決不了問題，解決提出問題的人，一直都是如此！」