李男持刀反抗，警方破門攻堅，對他噴灑辣椒水，強勢壓制逮捕。（永和警分局提供）

38歲李姓男子今（10）日清晨，疑因心情不佳，騎機車連續朝新北永和4間銀行及郵局ATM噴漆。警方以車追人，今午持拘票前往李男住處，不料他竟持刀拒捕，但仍遭警方制伏逮捕，訊後依法送辦，並建請羈押。

警方指出，今晨5時，李男騎車沿永和中山路一段，連續朝中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行及郵局4間金融機構，對著ATM、郵筒及梁柱噴漆，隨即騎機車逃離現場。

警方以車追人，鎖定李男涉有重嫌，立即向新北地檢署聲請拘票。今午2時，警方持拘票前往李男住處查緝，過程中李持刀反抗，警方破門攻堅，對他噴灑辣椒水，強勢壓制逮捕李男。

警方說，李男精神狀況不佳，犯案動機尚待釐清，訊後依恐嚇公眾、毀損、妨害公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

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