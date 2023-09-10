亞歷山大(左)與迪昂布魯克斯擊掌慶祝。(美聯社)

加拿大終於嘗到在世界賽(世界盃與奧運)擊敗美國滋味！世界盃男籃賽季軍戰10日打到延長賽才分勝負，靠著迪昂布魯克斯轟下全場最高39分，亞歷山大也拿31分，加拿大127比118延長擊退美國，拿下世界盃隊史最佳成績季軍，也中止世界賽遭遇美國的12連敗，美國最終只拿第4。

英格拉姆、班凱羅與傑倫傑克生3人感冒缺陣，僅剩9人可用的美國改用布朗生、哈特、愛德華茲、布瑞吉斯與凱斯勒先發，卻在開賽就被加拿大打出8比0，隨後更把領先差距擴大到13分，幸好美國接著跨節拉出19比2猛攻，反以40比36超前。

不過打完上半場，加拿大仍靠迪昂布魯克斯半場三分球5投5中、包辦21分的神勇表現，取得58比56領先；來到下半場，加拿大再次成功拉開差距到11分，靠的仍是迪昂布魯克斯、亞歷山大兩人凶猛火力，打到比賽還剩8分多鐘，美國仍落後10分。

沒想到接下來美國靠著哈利伯頓兩顆三分球，打出12比0超前攻勢，也讓比賽進入白熱化，但迪昂布魯克斯最後1分56秒投進三分球，加拿大106比105領先，愛德華茲馬上跳投命中，可是迪昂布魯克斯又在最後1分12秒兩罰中1，雙方打平。

亞歷山大最後34秒中距離跳投命中，幫助加拿大109比107領先，接著愛德華茲跳投沒進，迪昂布魯克斯最後20.6秒兩罰俱中，可是神奇的事情發生了，布瑞吉斯最後4秒先罰進第1球，接著第2罰故意不進，他還把籃板球搶回同時投進追平三分球，比賽進入延長。

到了延長賽，亞歷山大一開始就連拿7分，個人包辦7比1攻勢，接著換迪昂布魯克斯接手連拿3分，幫助加拿大取得121比115領先，此時美國連續兩次發生失誤，巴雷特最後43.8秒投進三分球，已經提前宣告加拿大勝券在握了！