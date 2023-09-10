旅遊及體驗平台Klook迎接 9歲生日，盛大狂灑價值9百萬美金（近3億台幣）的優惠，於全球包含台灣、新加坡、日本、香港等16個國家，共同推出最狂的9週年生日慶活動。感謝台灣民眾支持，即日起至9月22日，Klook特別推出「天天搶吃玩住行2折起」、「玩遊戲拿15萬元旅遊金」、「主題樂園飯店假期買1送1起」的3大快樂驚喜回饋粉絲。

快樂驚喜1：「天天搶吃玩住行2折起」

Klook精選多個國內外熱門旅遊目的地，推出吃玩住行優惠券，價格超殺低至2折起，優惠券於9月8日至21日每天早上10點開搶，不同的目的地輪番上陣，讓旅客開搶。包括曼谷經典一日遊，現省約千元；上個月才開放電子簽證的越南，住宿優惠券激省3折起；而廣受台灣歡迎的日本交通優惠券，最低5折起。

Klook越南住宿優惠券激省3折起，有出遊計畫的旅客可把握優惠下訂。圖為峴港2022全新開幕的Le Sands Oceanfront Danang Hote。（Klook提供）

快樂驚喜2：「玩遊戲拿15萬元旅遊金」

Klook推出旅行金頭腦挑戰賽，趣味問答歡迎民眾踴躍參加。考題像是「有幾座迪士尼主題樂園在加州」、「曼谷哪個景點以巨型三頭象神雕像聞名」等，前9名直接豪送價值15萬元的旅程贊助，含雙人來回機票、雙人3晚住宿等。

Klook慶祝9週年，民眾下單Klook指定飯店，可享主題樂園飯店假期買1送1優惠。（香港迪士尼樂園提供）

快樂驚喜3：「主題樂園飯店假期買1送1起」

主題樂園是不少旅客喜愛的旅行項目，歡慶9週年，民眾下單Klook指定飯店，可獲贈香港迪士尼樂園或新加坡環球影城門票買1送1、東京迪士尼樂園套票8折等；還有旅遊熱門商品如台灣高鐵5折最高折500元、曼谷水上市場買1送1等。