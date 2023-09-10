基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置。台北市副市長李四川表示，94巷1弄雙號、94巷3弄均無安全疑慮，接下來將通知住戶可回家，若不願意回家者，仍可繼續待在飯店。

李四川指出，經過與結構、大地和土木技師公會開會討論後，所有監測資料無安全疑慮，今晚94巷1弄雙號住戶若願意回來就可以搬回來，所有水電瓦斯也已恢復，接下來會通知94巷1弄雙號住戶。94巷3弄雖有水電，但瓦斯還需要1周時間，若住戶願意接受沒有瓦斯的情況，也可以搬回來。

他說，若住戶不願意回來，也會讓他們先住在飯店，若有人仍認為有安全疑慮需要再次鑑定，也會邀請所有相關技師公會派員再次鑑定，讓住戶安心。

李四川說明，願意搬回來的住戶，每戶將會有1位社會局社工陪同，配合工務局、都發局工程人員，就龜裂受損部分列清單並交給基泰立即改善，未來也一定會繼續以透地雷達監測。

他表示，下週三將召開說明會，對於受災戶是否要入住中繼宅，或在大直租房並補貼租金，會了解住戶意向，若願意交給市府公辦都更，也會朝這方向辦理。若要由基泰合建也尊重，市府一定嚴格管控基泰工程品質，市府絕對強烈站在受災戶立場監督，但公辦都更就不會考慮這塊基泰的土地。

至於塌陷房屋外有圍籬，李四川解釋，灌漿已完成95％，只剩下整平，規劃明日施工，從2樓開口做有安全措施的爬坡，今天則會要求受災戶簽署同意書，讓市府進到房屋裡面勘查結構上有無變位影響等，假設無安全疑慮，才會讓住戶回來拿東西。