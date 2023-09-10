日月潭生物鏈最強獵食者魚虎，吃魚、吞烏龜，令南投縣政府超頭痛，縣府為此每年電撈魚苗企圖維持既有生態，但近日有民眾發現颱風過後魚虎數銳減，質疑魚虎難道怕颱風？對此縣府表示「電撈後數量愈來愈少很正常啦。」

日月潭遭外來魚種魚虎入侵多年，因找不到適合的天敵，為避免日月潭魚類生態被破壞，縣府農業助鎖定每年夏天7~10月魚虎繁殖期進行電撈防治，今年7月開始電撈後，每次都可捕獲超過千尾，但近日接連幾個颱風來襲，每次捕撈卻剩不到500尾，撈捕量卻銳減，當地民眾好奇「難道魚虎怕颱風？」

農業處解釋，學名「小盾鱧」的魚虎是外來種魚類，疑遭棄養放生到日月潭，因成魚體型大、攻擊性強，不但會吃掉日月潭原生種魚類，大形成魚甚至連烏龜都一口吞，所以農業處都會選定每年7月是魚虎繁殖高峰期開始，與清大團隊、漁會合作，鎖定該魚種特殊的「魚虎球」特殊生態進行電撈作業，避免該魚種破壞日月潭既有生態。

漁業處並以2020年首年電撈魚虎球共移除約8000尾，2021年捕獲增至3萬4000尾，去年疑受氣候影響，電撈量減少至約1萬5000尾，而今年6月中下旬日月潭魚虎球現蹤，7月4日啟動電撈防治作業，至7月底捕獲約1萬1000尾，但8月初因逢卡努、蘇拉等颱風來襲，至今捕撈量的確明顯降低，最近1次更只電撈到410尾。

但農業處表示，近期魚虎球電撈量減少，除了8月起屢受颱風、降雨等影響，最主要是已陸續移除第一批孵出的魚虎，「電撈數量愈抓愈少算正常」，因電撈作業將持續執行到10月底，推論今年電撈數量應該跟去年差不多，農業處將持續監測並全力防治，請民眾不必過度擔心。