美國財富數據分析公司Altrata近日發布《2023年全球超級財富報告》。報告中指出，去年全球超級富豪人數減少5.4%至39萬5070人，為4年來首次出現下滑，其中亞洲地區更是重災區，年減11%至10萬8370人，降幅為所有地區之冠。

Altrata這項研究中所謂的超級富豪，也就是超高淨值（Ultra-high-net-worth，UHNW）人士，意指淨資產超過3000萬美元（約新台幣9.7億元）的人。

Altrata的報告顯示，亞洲超級富豪人數在去年大減11%，原因在於中國大陸的嚴格防疫封鎖、烏克蘭戰爭、地區供應鏈中斷及股市低迷。報告中還特別點出，南韓與台灣等科技密集型市場，在戰爭造成的出口與消費影響中首當其衝。

歐洲是表現第2差的地區，去年超級富豪人數減少7.1%至10萬850人。儘管亞洲降幅大於歐洲，但亞洲超級富豪的總資產淨值達12.13兆美元（約新台幣391.5兆元），仍高於歐洲超級富豪的11.73兆美元（約新台幣378.6兆元）。

北美仍是全球超級富豪最多的地區，但去年也出現下滑，減少4%至14萬2990人，總資產淨值達16.47兆美元（約新台幣531.6兆元）。

不過據Altrata預估，儘管全球超級富豪近期出現波動，但未來5年仍有望從去年的近40萬人增加至52萬8100人，主因在於亞洲的超級富豪將顯著增加，在全球的占比料從去年的27%增至29%。