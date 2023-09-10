韌帶受傷後以一刀流續拚的天使球星大谷翔平，卻又因為賽前揮棒導致右腹斜肌緊繃被移出先發名單，至今已經連續缺席6場比賽。主力不斷出現傷勢是天使戰績下滑的主要因素，美國媒體10日統計球隊傷兵狀況，湧入不少驚訝和悲傷的評論。
專門播報天使賽事的電台主持人羅許（Trent Rush），在個人社群媒體X洋洋灑灑列出天使傷兵，其中也有像是大谷翔平、莫尼亞克（Mickey Moniak）等沒有被列入大聯盟傷兵名單、但處在每日觀察階段的球員，其人數竟然多達19人，組成2支隊伍仍有餘。
莫尼亞克、尚奈爾（Nolan Schanuel）分別於腰部及右肩出現緊繃狀況，10日倫希福（Luis Rengifo）被宣告肱二頭肌肌腱斷裂，賽季宣告報銷，幾乎是每天都出現傷員的狀況，天使球迷推文下方哀鴻遍野，「其他球隊有這麼誇張嗎？」、「毫無疑問這是不正常的」、「開除隊醫」、「安森尼阮棟（Anthony Rendon）不應該在這名單，他已經躺平了。」
即使傷兵累累仍得面對考驗，10日天使對陣守護者，先發投手安德森（Tyler Anderson）繳出本季代表作，用了97球主投8局只丟2分，硬是比下前戰友吉歐力托（Lucas Giolito），被重新拉回大聯盟的菲力普斯（Brett Phillips）攜手歐哈皮（Logan O'Hoppe）開炮，終場6比2勝出。
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