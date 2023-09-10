Injured Angels:

Shohei Ohtani

Mike Trout

Anthony Rendon

Taylor Ward

Zach Neto

Gio Urshela

Luis Rengifo

Mickey Moniak

Nolan Schanuel

Jo Adell

Chase Silseth

Jaime Barria

Jose Suarez

Sam Bachman

Jose Quijada

Austin Warren

Chris Rodriguez

CJ Cron

Ben Joyce — Trent Rush (@TrentRushSports) September 9, 2023

韌帶受傷後以一刀流續拚的天使球星大谷翔平，卻又因為賽前揮棒導致右腹斜肌緊繃被移出先發名單，至今已經連續缺席6場比賽。主力不斷出現傷勢是天使戰績下滑的主要因素，美國媒體10日統計球隊傷兵狀況，湧入不少驚訝和悲傷的評論。

專門播報天使賽事的電台主持人羅許（Trent Rush），在個人社群媒體X洋洋灑灑列出天使傷兵，其中也有像是大谷翔平、莫尼亞克（Mickey Moniak）等沒有被列入大聯盟傷兵名單、但處在每日觀察階段的球員，其人數竟然多達19人，組成2支隊伍仍有餘。

莫尼亞克、尚奈爾（Nolan Schanuel）分別於腰部及右肩出現緊繃狀況，10日倫希福（Luis Rengifo）被宣告肱二頭肌肌腱斷裂，賽季宣告報銷，幾乎是每天都出現傷員的狀況，天使球迷推文下方哀鴻遍野，「其他球隊有這麼誇張嗎？」、「毫無疑問這是不正常的」、「開除隊醫」、「安森尼阮棟（Anthony Rendon）不應該在這名單，他已經躺平了。」

即使傷兵累累仍得面對考驗，10日天使對陣守護者，先發投手安德森（Tyler Anderson）繳出本季代表作，用了97球主投8局只丟2分，硬是比下前戰友吉歐力托（Lucas Giolito），被重新拉回大聯盟的菲力普斯（Brett Phillips）攜手歐哈皮（Logan O'Hoppe）開炮，終場6比2勝出。