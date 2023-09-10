基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置，基泰神隱多天後在今日下午出面開記者會，董事長陳世銘不久便宣布辭職離開現場，台北市長蔣萬安直言，現在不是辭職離開的時刻。

蔣萬安表示，市府日前以強力要求基泰出面負責、不得神隱，如今看見陳世銘出面，開記者會不到5分鐘便一走了之，「這是要負起責任的時候，不是辭職離開的時刻」。

他指出，基泰雖有在記者會中提出與副市長李四川開會3點結論，但檢視一個人不是看對方說什麼，而是做了什麼，市府後續將強力監督、全力要求基泰務必做到3點結論，也要擔起後續的責任。

蔣萬安也提到，基泰稱提撥1億元在市政府法務局指定的富邦銀行做信託，已經高於市府昨第1波假扣押的6000萬餘元，但事實不容混淆，昨提出的假扣押是針對市府部分，後續還有第2波假扣押，市府一定會全力確保受災戶權益。

他說明，住戶詢問聲請假扣押必須支付擔保金是否過高，市府會先協助住戶墊支擔保金，不用擔心，住戶後續安置、重建及財物損失，都會一併納入聲請假扣押的範圍，其他住戶損失會需要經過結構技師等專業鑑定，市府會與住戶站在一起確保大家權益，明天就會協助住戶提出第2波假扣押。

針對基泰稱事發後有到場，只是北市府的人員認不出來，蔣萬安表示，面對問題、解決問題是基本態度，他從事故發生第1天開始，便坐下來回應、聆聽每位住戶問題，畢竟他們有很多問題，也感到很焦慮、無家可歸。

他舉例，有一位位住戶反應寵物困在建築物下面，當下立刻裁示動保處、消防局等單為即刻提供協助，今早便順利救出，其實每一位住戶大小問題，都是市府的大事，會盡可能給予最大協助。