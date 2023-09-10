在洛克希德馬丁(LMT)的南卡羅來納州格林維爾(Greenville)工廠，是目前F-16的主要生產基地， 9月7日，屬於斯洛伐克共和國的首架F-16 批次70(Block70)新戰機下生線，斯洛伐克國防部長史克萊納(Martin Sklenár)特別前來舉行交機儀式。

洛馬公司綜合戰鬥機部門副總OJ山吉士(OJ Sanchez) 表示：「斯洛伐克成為第一個獲得最先進F-16 bk70 的歐洲國家，這是該國國防能力的一個重要里程碑。F-16 一向以卓越的性能和最先進的技術而聞名，為歐洲戰鬥機樹立了新標準。未來，這批F-16 bk70將提供該國數十年的國防安全。」

斯洛伐克購買14架F-16 bk 70，這是第1架。

斯洛伐克國防部長史克萊納，在洛馬格林維爾工廠完成首架F-16的交機儀式。(圖/LMT)

OJ山吉士表示，對世界各地尋求先進戰鬥機，並且希望兼顧高效、合適價格的許多客戶來說，F-16 是一個具有戰略性的經濟選擇。目前，超過3,100架F-16仍在在25 個國家與地區服役著，過去40年多年， 已飛行了1300萬架次、1950 萬小時。如今的 Block 70/72是F-16家族的最新版本，獲得6個國際客戶的採購，而且還在不斷增加。

F-16 bk70/72的客戶有巴林、約旦、摩洛克、斯洛伐克、保加利亞、與中華民國；今年初，格林維爾廠生產了第1架F-16 bk70，不久交給了巴林空軍；而最新的這架屬於斯洛伐克，希望台灣的 F-16 bk70也能不久後交付。