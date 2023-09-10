第31屆U18世界盃青棒賽來到最終日賽程，個人獎項也出爐，中華隊捕手胡孟智、外野手柯敬賢入選全明星隊；個人獎部分，中華隊有曾偉喆、張趙紘及柯敬賢獲獎，而最有價值球員則要等冠軍戰結束才會公布。

全明星隊

先發投手：東恩納蒼（日本隊）

後援投手：金澤延（韓國隊）

捕手：胡孟智（中華隊）

一壘手：MORLANDO Perry William（美國隊）

二壘手：緒方漣（日本隊）

三壘手：ODA ALVARADO Dimas（巴拿馬）

游擊手：MARIN Manuelle Luis（美國隊）

外野手：柯敬賢（中華隊）、MACIAS BAEZ Antonis（墨西哥隊）、WILLEM Miquel（荷蘭隊）

指定打擊：李尚俊（韓國隊）

個人獎

打擊王：緒方漣（日本隊），打擊率5成71

防禦率王：CONTRERAS Keivin（巴拿馬），自責分率0.47

勝率王：曾偉喆（中華隊）

打點王：張趙紘（中華隊），9打點

全壘打王：張趙紘（中華隊），2轟

盜壘王：CURIEL Derek Boaz（美國隊），6次

得分王：緒方漣（日本隊），10得分

最佳防守球員：柯敬賢（中華隊）