「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」昨(9日)天於高雄流行音樂中心火熱開戰，來自全球23個國家地區近400名世界各國菁英首度齊聚港都，角逐本屆世界冠軍寶座，賽事總獎金超過百萬的高額獎金。台灣選手Nana在15歲以下組奪冠，另一位台灣選手孫振則在B-Boy組奪下亞軍。高雄市長陳其邁也到場感受熱舞氛圍，邀請大家一起延續這股氣勢，在即將登場的杭州亞運，為來自台灣的霹靂舞選手們加油。

2023高雄霹靂舞國際大賽，22國頂尖選手齊聚港都尬舞。（圖／高雄市新聞局提供）

9月的高雄成為國際霹靂舞界的矚目焦點，昨天匯集22個國家近400名國內外頂尖霹靂舞者齊聚高雄尬舞。活動現場高雄在地舞團蘋果家族及Tribal Crew帶來專業的霹靂舞表演，台灣饒舌教父大支更蒞臨開唱，帶給現場觀眾最高享受的視聽覺饗宴。

Nana展現擅長的頭轉技術，讓現場民眾驚呼連連。（圖／高雄市新聞局提供）

2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽不僅有多個國家亞運代表隊選手與世界冠軍來台參賽，我國也有不少實力堅強選手參賽，包含即將出戰杭州亞運的孫振、劉承德、陳怡茹、去年奪得法國街舞賽青少年組世界冠軍nana也都參賽挑戰，帶給觀眾驚豔的霹靂舞世紀對決，感受音樂與身體的完美交融。

中華電信高雄營運處副總經理孫明源（後排右5）頒贈四人團體賽前三名隊伍後合影。（圖／高雄市新聞局提供）

此次賽會也聘請重磅級國際裁判，八名來自世界各地且具有一定世界地位的專業評審，包含全球霹靂舞界傳奇人物－Poe 1，他不僅是全球最受尊崇的霹靂舞傳奇之一，同時也是瑪丹娜、小甜甜布蘭妮、黑眼豆豆等國際巨星的專屬舞者；此次特別邀請Poe 1擔任本次賽事評審團團長，帶領評審團從國內外近400名霹靂舞選手中，專業評審出最後冠軍。

賽事共分為4人團體賽（4x4 Crew Battle），男、女個人賽（Solo Battle）及限定15歲以下的個人賽（Kid Battle）等。高雄市長陳其邁特別到場與民眾一起感受霹靂舞的酷炫魅力，與選手們熱情互動，並頒發15歲以下組冠亞軍獎項，當中冠軍更是台灣的選手Nana。現場他也觀賞兩位15歲以下組冠亞軍Nana、Wato精彩絕倫的solo，大呼過癮，最後他鼓勵青年朋友踴躍投入霹靂舞運動，也歡迎全世界的舞林好手持續到高雄參與各項舞蹈大賽，一起嗨翻高雄。

台灣霹靂舞國手孫振拿下男子個人賽亞軍。（圖／高雄市運動發展局提供）

高雄霹靂舞國際大賽台灣霹靂舞國手孫振則拿下男子個人賽亞軍，冠軍為俄羅斯高手Alkolil、季軍同為俄羅斯選手Grom。女子組冠亞軍皆由俄羅斯選手Tata、Tori包辦，台灣楊采樺Stitch則獲得季軍。四人團體賽冠軍則由跨國組隊Team worldwide奪下，並贏得最高獎金45萬元。

高雄市運發局局長侯尊堯表示，高雄首次舉辦霹靂舞國際賽事，這次也剛好在今年杭州亞運以及2024巴黎奧運前夕，因此相當受到各國選手的重視，視為重要國際賽的前哨戰，每組報名全滿，希望透過舞技切磋，提昇實力。高雄非常重視霹靂舞賽事，未來也希望繼續在高雄辦理霹靂舞國際大賽，擴大賽事規模，要讓世界看見高雄，也讓高雄走向全世界。