大陸女星徐嬌9歲因反串飾演周星馳電影《長江七號》男主角「小迪」爆紅，更傳出周星馳為此收她為乾女兒的消息。而如今已長成甜美淑女的徐嬌，於昨(9)日，飛往香港，參與由「星爺」周星馳策畫的慶典活動。對此，周星馳也一併透露自己打算開拍《長江7號》的續集，並且將由徐嬌來飾演母親的角色。

由周星馳、徐嬌所主演的電影《長江7號》迎來上映15週年，而周星馳也為此舉辦「皇室堡×《長江7號》天外飛仙」慶典活動，女星徐嬌也盛裝出席。據《東網》報導，徐嬌受訪時透露周星馳除了準備拍攝《少林女足》外，也有意開拍《長江7號》的續集，並且安排她飾演母親一角，「如真要我演媽媽，對我來說是個大挑戰，因為自己還未懷過孕。」

此外，徐嬌昨日也在社群上曬出相關美照，只見畫面中，她穿著藍色斜條紋洋裝，腳踩著一雙白色高跟鞋，整個人洋溢著清純甜美的氣息，而她也特地與《長江7號》的經典畫面合影，讓網友見了忍不住大讚「女大十八變」，表示：「亭亭玉立的嬌嬌」、「嬌嬌的七仔(電影中的智能生物)太可愛了吧」、「小時候很可愛，長大後就是很美。」

事實上，現已長成美少女的徐嬌喜愛在社群上更新動態與粉絲互動，卻遭到網友指出「臉上有斑」以及「你怎麼變年輕了，這是以前的照片嗎？」等，她當時便表示：「我喜歡我的斑」、「我本來就很年輕」等字句回覆，高EQ的回應被網友大讚。