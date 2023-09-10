嘉義市荖藤社區演練防災疏散收容。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市北郊的荖藤社區鄰近5條活動斷層，又因地勢而屢有積淹水，近來嘉義地震密集，且連日下雨，是市府推動災害防救的韌性社區，曾獲內政部1星標章，今天舉辦防災收容體驗活動，讓民眾更加了解韌性社區運作與防災知識。

嘉義市政府表示，根據嘉義市2022年災害防救深耕第3期計畫之地震災害風險等級分析結果顯示，荖藤社區屬高風險社區，因為鄰近社區活動斷層有梅山斷層、大尖山斷層、觸口斷層、九芎坑斷層、木屐寮斷層等5條，而建物結構型態主要是加強磚造、磚造建物較多。

此外，根據嘉義市東區公所近年洪水災情查通報資料顯示，荖藤社區歷年來遇豪雨常有積淹水災情，尤以2009年莫拉克颱風豪雨造成的災害最嚴重，部分地區淹水將近2層樓高，且有239戶淹水超過50公分。

由於荖藤里有地震及颱洪災害潛勢威脅，市府推動「嘉義市災害防救深耕第3期計畫」將荖藤里列為第2的韌性社區，並獲內政部1星韌性社區標章。

最近嘉義地震密集，且規模強度一次比一次劇烈，加上連日下雨，10日下午更是雷雨交加，滂沱大雨，甚至造成北港路嘉義交流道積淹水20公分以上，車道一度封閉。

荖藤社區因而辦理韌性社區疏散收容演練，嘉義市東區公所協助，荖藤里長許雪賢擔任指揮官，帶領居民操作災害應變做法、災民收容的處置措施。