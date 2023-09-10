王力宏今晚小巨蛋演唱會第2場。（陳俊吉攝）

王力宏「ONE Leehom Wang 一個王力宏」台北站演唱會，今（10日）第2場繼續唱響小巨蛋，第一首歌〈你不在〉後，看著滿場上萬名觀眾，他先吸一口氣緩和情緒，隨後親吐內心感動，也再度提及「最近發生的一些事」，表示：「流量不等於真相，但真相又不夠八卦。有些人不愛說話，我把我想說的話，用唱的、唱給你們聽。」

王力宏走過離婚風波，此次5度攻蛋，2個半小時演出，以3主題貫穿節目，〈不要害怕〉等歌演繹「改變生命的事件」，〈落葉歸根〉等歌詮釋「新的旅程」，如今「新的自己」歌迷依舊支持，王力宏透過〈依然愛你〉等歌訴說內心無限感激，滿場觀眾報以熱烈掌聲回應。

演唱會主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬（寬姐），也透露他私下暖舉：「力宏把一起工作的人都當朋友，他自掏腰包買宵夜也會留意到有團員不會中文，（事前）請人特別寫上食物飲料的中英文名稱。」寬姐與王力宏緣起於他2003年的首場台北演唱會，回想彼此緣份，王力宏今在台上感性說：「從我的第一次開演唱會，那時候還沒有小巨蛋，是在隔壁的市立體育場，我那時候也還是小鮮肉，謝謝寬姐一直支持我，不離不棄。」

繼首場圈內眾好友共襄盛舉，張小燕、蕭亞軒、陳美鳳、蔡康永及林宥嘉等人今進場欣賞。藍心湄受訪提及王力宏首場表現，讚賞他是厲害的創作歌手，隨後話鋒一轉，表示一早起床看了王力宏首場演出的影片，對於他在台上說的很多話感到不解，認為他不該多說話，苦勸他「不要胡說八道」，認為「該說的話、給懂得說的人說就好」。

藍心湄直言王力宏在台上說的話，聽得她起雞皮疙瘩，開玩笑說：「如果今天再胡說，我就（從包廂）跳下去打他。」寬姐隨後發言緩頰，委婉表示藍心湄是好意：「力宏首場講了『真相不重要，流量最重要』，他很倒霉，講話很容易被誤解，說什麼都會被誤會。」