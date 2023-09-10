德國媒體對2023慕尼黑國際車展十分關注，不過這屆車展的焦點並不在德國車身上，車展開始之前，中國汽車製造商氣勢就已抓住所有人的注意力，車展開始後中國車企的氣勢壓倒東道主德國，尤其引人注目。德媒因此評論稱，2023的慕尼黑根本就是中國人的國際車展。

《法國國際廣播》引述德國《經濟週刊》獨家進行的車展評估稱，中國汽車製造商在創新實力方面首次領先於德國汽車製造商。業內專家預測，2023年將是「中國人的國際車展」。

中國汽車製造的壓力對所有傳統汽車製造商來說都是適用的，無論是德國賓士寶馬、美國福特、日本豐田還是法國雷諾，若與特斯拉或比亞迪相比，它們都顯得老舊了。（圖／美聯社）

德國《商報》報導說，在慕尼黑國際車展上，中國製造商從來沒有像這次這麼多。讀者在討論區表示，「德國生產商有能力應付來自中國的競爭嗎？」行業專家答覆稱，德國能夠對付中國的競爭，因為「德國製造」精益求精的精神還繼續存在，還會讓德國克服障礙，但為此需要的投入是十分巨大的。

《中德意志報》指出，德國在本屆展會上不再像以前那樣表現出領先優勢，汽車製造是德國最重要的工業部門，如今已面臨巨大壓力。而且這種壓力對所有傳統汽車製造商來說都是適用的，無論是美國的福特、日本的豐田還是法國的雷諾，若與特斯拉或比亞迪相比，它們都顯得老舊了。

報導分析稱，這些新的競爭對手直接進入電動汽車領域。他們沒有機器和數千名員工形式的燃油機遺產，也不需要轉型。因此，埋怨汽車工業轉型需要很長時間雖然有道理，但總是有點不切實際。

《斯圖加特新聞報》則抱怨說，即使在今天，德國人在中國電動汽車銷量中所占份額仍然微不足道。到目前為止，他們還沒有足夠的力量對抗中國咄咄逼人的製造商。中國製造商現在表現出極大的自信，包括在慕尼黑國際車展上，比亞迪的代表們表現得尤其突出。他們注意到，曾經無可爭議的德國技術領先者在電動汽車面前變得不堪一擊，他們也決心利用這一弱點。

《萊比錫人民報》認為，汽車製造商最大的優勢也是他們最大的弱點，舊有的系統太完善，要超越燃油車的其他解決方案已變得不可想像，結果是電動機根本不需要精密複雜的噴油嘴與相關係統。不幸的是，德國和歐洲在這一體制變革中很少提供幫助，因為他們沒有更早地認識到未來，而且往往使未來的道路變得複雜。文章強調，每一次重大變革都是痛苦的，不過一旦扭轉了杠杆，一切都會好起來的。