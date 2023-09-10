為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。歷史哥李易修今(10日)在《週末大爆卦》節目指出，這事一定要有國民黨主席朱立倫的認可，韓很了解藍營生態，不會越俎代庖，等到水到渠成時韓國瑜再出來，就能解除目前還有的一些雜音。

「聊到11點才依依不捨離去，跟韓市長吃飯就是這麼開心！」歷史哥表示，當然韓國瑜需要慢慢地鋪陳，但是有一個關鍵，這件事情一定要有一個人認可，那是誰呢？就是朱立倫！

歷史哥指出，不管你喜不喜歡朱立倫，畢竟國民黨是個將滿103歲的政黨，就是會有很多眉眉角角，很多規矩、框框條條規規。所以這個東西一定要靠制度，還有黨過去的默契跟生態走，否則很困難！大黨就是會有這種狀況，因為它不是一人政黨，不像柯文哲說一句話，大家就會改變。

「即便是民眾黨，現在柯P說一句話，不代表裡面就會改變！」歷史哥強調，這從前陣子柯文哲處理一些議題的打法，還有處理藍白合的議題的時候，可以看到白營裡面也有強硬派在放聲，也有相對比較鴿派的。所以可以看到，當你是一個黨的時候，就不是一個人說了算。

歷史哥直言，「所以如果今天韓國瑜跟朱立倫這個默契達成的話，而且韓國瑜也很了解國民黨的生態，如果今天朱立倫沒有說OK，那他今天做這個事就是四個字，叫越俎代庖，再幾個字就叫名不正則言不順，我們講究任何事情一定要有那個名份。

「侯友宜也經過低谷啦！」歷史哥提到，很少有政治人物的民調能夠下去之後再上來的，侯友宜是少數有這個機會的，對侯友宜來說，他也有很大的修正。過去兩次新北市長，他都選得非常順利，所以他的團隊跟選戰的打法，這次一開始就受到當面一劈，被柯文哲穩定超越了好一段時間，他的心態也改變了。這不就是韓國瑜的心態嗎？走過低谷才會往上爬，朱立倫也走過這個，三個人的頻率、感受就會慢慢接近。

歷史哥說，當這個「人之常情」慢慢匯聚彼此的感情，等「水到渠成」的時候，韓國瑜再出來，就能解除目前還有的一些雜音。