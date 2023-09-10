台北市大直街民宅7日因「基泰大直」建案施工不慎而下陷，周遭住戶預防性撤離。市府今天宣布，經台北市結構技師公會等3大技師公會鑑定安全無虞，176戶居民已可回家。

基泰建設位於台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、逾400名居民撤離。台北市政府今天下午與台北市結構技師公會、台北市土木技師公會、中華民國大地技師公會等3大技師公會開會，討論176戶預防性撤離居民是否可以返家。

副市長李四川傍晚率台北市結構技師公會理事長徐茂卿、台北市土木技師公會副理事長蘇模原、中華民國大地技師公會理事長施志鴻共同接受媒體聯訪。

李四川表示，經過3大技師公會就所有監測資料評估，大直街94巷1弄11號以後及雙號門牌、3弄12號後門牌建物沒有安全疑慮，住戶若願意，晚間即可回家。

他說，94巷1弄11號以後及雙號門牌建物的水、電、瓦斯已全數恢復，但3弄的瓦斯管線需要重拉，需要再4、5天時間才會恢復。

若住戶仍有擔憂，李四川表示，還是會讓住戶繼續住在飯店，並針對有疑慮的部分邀請技師公會派員再次鑑定，讓住戶安心。

徐茂卿說明，初步鑑定報告書已正式函文給建管處，結論除94巷1弄1到9號確定不堪使用建議拆除外，其餘建物因傾斜度在法律容許範圍內，事發至今的傾斜變化量也在指標內，所以可以開放住戶返回使用。

不過，徐茂卿指出，94巷1弄部分道路看得到裂縫，建議市府要把裂縫補平，且部分建物內有裂損，建議市府再做詳盡損鄰鑑定報告，確認這些裂損是否需要補強修復。

蘇模原則說，建物內並未發現較大梁柱裂損，而建物8日至今的傾斜變化量是5000分之1到2萬分之1，屬於安全範圍內，所以判斷可以使用，但建議住戶持續監測並觀察是否有門變得不好開等變化，同時建議市府以透地雷達檢測周遭土壤是否鬆動。

李四川表示，市府將通知住戶已可回家，並請社會局每戶派駐專責社工，配合工務局、都發局工程人員，詳列戶內所有龜裂或受損，交給基泰建設立即改善，同時持續監測傾斜變化並以透地雷達檢測。