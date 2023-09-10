現代人性觀念開放，許多人和另一半感情發展到一定階段時，可能會發生關係，不過也有些人單純只是找人發洩過多的精力。一位男子去年和曖昧的單身學姐發生關係後，並未進一步發展成情侶關係，沒想到近日他卻接到學姐男友來電痛罵，最後才發現學姐是因為無法接受男友外貌，所以假借信教拒和男友發生關係，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，學姐當時聲稱自己單身，結果近日他接到學姐男友來電痛罵，錯愕的他道歉後亮出兩人對話紀錄，接著更不斷開導情緒崩潰的學姐男友，才得知學姐竟以信教為由拒絕發生婚前性行為，後來原PO應邀一起去堵人，學姐和男友就當場大吵並決定分手。

事後學姐又找他到床上發洩精力，完事後他問學姐是否把前男友當提款機，沒想到學姐卻說自己很愛前男友，「只是不能接受他的外貌，和他上床感覺會很噁，但談戀愛很好，她愛他的心，不愛他的身體」，讓原PO直呼遇到奇人異事。

對此，許多網友紛紛回應，「她只是不想承認她愛的是他的錢」、「我到底看了什麼，她告訴對方是因為信教的關係不能婚前性行為，這就是騙啊⋯說什麼愛男友？其實是把男友當接盤俠吧，這男友真的有夠衰…」、「說實在的，這不是穩穩的工具人嗎…」。