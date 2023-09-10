全球首站推廣《Love Makes Whole》用愛彌補「國際白疤日」講座，9日在高雄市登場。首場由白疤顏色再生術創始人曹賜斌醫師主講「白疤治療公益講座活動」。曹賜斌表示，這場活動是設立「台灣國際白疤中心」和「國際白疤日」的起手式，「治白疤除心疤」解除求治者的白疤就能去除心疤，豐富的內容讓與會人士及求治者深獲共鳴。

國際白疤中心於2023年立下《國際白疤日 International White Scar Day》全球推廣指標，希望藉由此推廣喚起社會共同關注，看似不痛不癢卻是個人內在痛苦的存在。

「國際白疤日」公益講座，台灣首站9日高雄登場，整形名醫曹賜斌主講。（圖／曹賜斌整形診所）

「國際白疤日」首場白疤治療公益講座活動，9日在高雄市曹賜斌整形外科診所舉行，由中華占星諮商學院創辦人宋瑞珍老師主持，包括社團法人高雄市唇顎裂顱顏協會總幹事王瀞絹、張老師基金會督導孟欣、高雄市科學美育協會創會理事長吳素蓮及現任理事長許西平、高雄市公教人員油畫協會理事長劉秋蓉、外交部南部辦公室副處長劉昶成等各界人士，以及對白疤求治有興趣的民眾前來熱情參與。

曹賜斌指出，這場活動是「國際白疤日」的起手式，過去白疤無法醫治，更成為白疤患者畢生之痛，為完成醫治白疤的最後一哩路，不要再看到求治者絕望的眼淚，促使他於2000年研發出第一代白疤顏色再生術創新技能，並於2016年發表國際論文獲世人重視。

現場曹賜斌講解研創白疤顏色再生術的由來，介紹白疤特色，透過案例分享讓各界了解各類型白疤；並依據診所統計自109年至111年白疤求治者人數，國內人數共244人，國外人士25人；女性求治者佔多數共223人，男性46人；並以臉部205人最多，其次手臂58人，其他身體部位6人，做為各界參考。

為讓白疤求治者獲得更好的醫治，近年來曹賜斌開發新技術，包括「奈米脂肪增入」，以提升顯微色素皮粒存率；以及「組織凝膠使用」，以減少換藥造成立皮粒鬆脫；還有利用消炎藥膏塗抹，以降低傷口發炎及反黑發生率。

隨後由「國際白疤日」企劃長陳青講解其成立目的，她指出，「Love makes whole 用愛彌補」可謂為羅慧夫院長的精神「延續」，面臨唇顎裂天生缺憾，羅院長提出「唇顎裂的缺憾是可以用愛彌補的，凡是可以用愛彌補的，就不算是缺憾。」

陳青表示，師承羅慧夫院長的曹賜斌醫師，多年來苦心專研享譽國際的「白疤顏色再生術」讓唇裂白疤不再看得見，讓愛歷久彌新，「國際白疤日」將於9月28日再舉辦愛的延續記者會，讓全球各界人士深入了解如何治白疤，除心疤！