法新社報導，唐寧街發言人向記者表示，蘇納克今天在印度的20國集團（G20）峰會兩人會晤期間告訴李強，他對「中國干預英國國會民主一事表示嚴重關切」。

英國警方昨天宣布，他們以間諜罪名逮捕了一名20多歲的本國籍男子。據「星期日泰晤士報」（The Sunday Times），這名男子在英國國會擔任研究員，同時涉嫌替中國工作。

「星期日泰晤士報」報導指出，該名20多歲嫌犯在擔任國會研究員期間，曾與執政的保守黨（Conservative Party）議員有過接觸，其中包括主責安全事務的英國內政部副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）和下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今年3月曾以涉嫌違反「政府機密法」（Official Secrets Act）逮捕了2名男子，他們分別為20多歲和30多歲。