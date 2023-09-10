極端氣候常發生短時強降雨，台南市自合併升格起持續打造海綿城市，近年甚少發生大規模淹水，每在降雨趨緩立即正常排水，台南市水利局認為中央與地方合作的治水計畫發揮效果，在淹水面積、深度與退水時間都大幅改善。

台南縣市合併以來，治水工作一直是歷任台南市長重要施政項目，自前任市長賴清德到現任黃偉哲，都有系統性整治計畫，在區域排水方面整治拓寬、高地截流、低地抽排策略應用，改建組水橋梁，沿海設置防護，鞏固社區的擋牆、堤防與護岸，設置滯洪池吸納流向社區的積水，為民眾與水利設施爭取排水應變時間。

台南市近日雖受颱風、低壓帶與西南風影響，部分道路出現積淹水，台南市水利局分析原因認為是短時強降雨，超過側溝及雨水下水道箱涵保護標準所致，大部分積水於雨勢趨緩後即迅速退水。

另外淹水面積大幅減少，如西灣里滯洪池、崁腳抽水站、大灣抽水站，歸仁區市南10分洪道、仁德滯洪池及三爺溪排水全線整治改善，有效降低三爺溪常水位，降低堤後低窪區的積淹水，常被戲稱水上樂園的崑山科大及中華醫大校區，近年未再發生淹水，顯見治理工程發揮成效。

沿海地區的北門區舊渡子頭社區及北馬社區、將軍區溪墘寮社區、七股龍山地區等今年都順利通過風雨考驗。

在改善安南區曾文溪排水流域及十二佃社區淹水的進度上，台南市政府與第六河川局合作，辦理曾文溪排水十二佃疏洪箱涵工程，取得13億元經費，預計2024年全線完成，可提升曾文溪排水整體防洪功能。

因應極端氣候愈發常見，台南市持續與中央合作，推動打造不怕淹水的海綿城市，提升城市治水韌性。