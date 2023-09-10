桃園市議員凌濤今參加鶯歌雲林同鄉會，力挺國民黨總統參選人侯友宜。(蔡依珍攝)

基泰大直塌陷案引關注，桃園市議員凌濤直指，民進黨台北市議員陳怡君緊抓著國民黨立委王鴻薇不放，從受訪到政論節目狂打，民進黨的立委參選人陳怡君則是不關心受災戶、也不爭取中央協助，諷刺執政黨只會搞錯檢驗對象和神隱，「民進黨是不是提名錯人了？」

「陳怡君『鎖定王鴻薇』，謝佩芬在幹嘛？」凌濤說，基泰大直塌陷案至今，看到台北市議員陳怡君從受訪到政論節目，抓著王鴻薇打，令人納悶，基泰董事長既不是王鴻薇，台北市政府政務官也不是王鴻薇，檢驗對象是不是搞錯人？

凌濤說，連日的畫面都清楚可見，王鴻薇第一時間到現場，直接面對大直市民，處理受災市民協調，並要求全台北市基泰工地停工，同時賠償損失，認真又負責。

凌濤指出，民進黨的立委參選人謝佩芬，不關心受災戶？不爭取中央協助，思考修法完善？只會笑人家直播？

凌濤說，一位陳怡君忙著罵王鴻薇，很會作秀，另一位不檢驗、不拜託中央、也沒存在感，民進黨是不是提名錯人了？