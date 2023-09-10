嘉義縣166線民雄地區積淹水。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義地區近來不斷下雨，今天下午2時更大雨滂沱，閃電打雷，嘉義縣市積淹水嚴重，中埔鹽館地區水深50公分，多輛車拋錨，數人受困，一高嘉義交流道涵洞、南二高嘉義縣民雄交流道都積水，還有民眾搬家到民雄第一天水就淹進房子了，6隻新生狗寶寶只救回3隻，屋主心痛毛小孩流失。

大雷雨今天下午轟炸嘉義市，嘉義測站顯示累積雨量破200毫米，北港路國一嘉義交流道一度積淹水逾20公分，市府工務處緊急調來抽水機抽水，工務處長蘇文崎也到場指揮，目前積水逐漸消退，雙向車道各開放1個車道通行。

蘇文崎受訪表示，下午3時起下起暴雨，3小時雨量破百毫米，積水最高達20多公分，立即調派抽水機抽水，積水已逐漸消退。

嘉義縣中埔鄉鹽館地區水深最高50公分，有多輛車受困，數名民眾受困車內，縣消防局長蔡建安說，已緊急調派消防人車到現場搶救，協助民眾陸續脫困中。

新港、民雄也積淹水嚴重，有江姓民眾今天剛才搬到民雄正大路，水淹進屋內，一家4人非常無奈，更心痛的是6隻毛小孩剛出生一周，眼睛都還沒睜開，就有3隻被流失，只救回3隻。

縣議員黃啟豪說，新港、民雄都積淹水，新港地區今天下午時雨量超過100毫米，新港鄉市區和北崙村等處積水，經啟動新港鄉公園的抽水站，目前積水漸漸退去。