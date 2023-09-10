52歲女星丁寧早年拍攝寫真出道，後來轉往電視、電影圈發展，沒有系統化學習表演的她花了一段時間才摸索出心得，逐漸掌握表演技巧，2018年憑藉《幸福城市》榮獲金馬獎最佳女配角獎，戲外的她2010年與美籍丈夫結婚，共育1女2子，丁寧時常會透過寫作分享近況，還有經營自己的專欄，近日她提到自己的成長經歷，曝以前為了賺錢演浮屍。

丁寧近日在社群發文，直言：「你的缺點，可能是你的優點，如果你覺得你完全沒有缺點，那就是你最大的缺點。」她透露剛進演藝圈時，連付房租都很困難，長得也不漂亮，沒有背景也無人脈，就算想整形變漂亮都沒錢，所以什麼角色她都願意接，因為認為自己沒資格挑工作，3千、5千的酬勞都願意接，被罵會忍下來，被羞辱也會為了賺錢忍下來，也因為給的錢更多所以去演浮屍，如果合作方挑毛病就改，就會認真去聽取建議，永遠都點頭說「好」，丁寧表示：「我小時候有過一段時間是大小姐，我也很驚訝自己竟然撐得住。原來人潛力無限是真的。」

經過初期的磨練後，她有感而發：「我愛上開發自己，我想知道自己還能走到哪裡。我覺得生命好有趣，我充滿缺點，我卻透過我的缺點，看到無限可能的自己。珍惜你的缺點，他才是創造你生命奇蹟的重點，如果什麼都『傳』好好的給你，你會失去拼命的動力，不為自己人生拚一下，你怎麼會知道自己的斤兩呢？」文字激勵不少網友。