超思爭議如滾雪球，針對藍委爆料台灣進口日本不要的禽流感疫情蛋，陳吉仲近日曾強調，美國、巴西都是很大的國家，美國有的州爆發禽流感時，沒有疫情的其他州雞蛋仍可運到台灣，巴西進口蛋符合國際規範跟國內防檢疫要求。但國民黨立委賴士葆則質疑，巴西聖埃斯皮里圖州、里約熱內盧州、南里約格朗德州、聖保羅州等6月7日都爆發禽流感疫情，巴西殘藥蛋從哪裡進口？哪個單位核驗蛋場是否合格？都要說清楚。

陳吉仲表示，日本、美國都是禽流感疫區，還是從美、日進口雞蛋，選定的是畜牧場或美國這州過去廿八天沒有禽流感，是世界動物衛生組織（WOAH）相關規範。農業部3月公布除美、日、澳本就可以進口的國家，其他包括巴西、土耳其、泰國、菲律賓等，都依照國際規範把關。

外界質疑農業部遲至六月廿八日才公告巴西為禽流感疫區，是為了讓雞蛋上船。陳吉仲說，絕無拖延，美國、巴西都是很大的國家，美國有的州爆發禽流感時，沒有疫情的其他州雞蛋仍可運到台灣，巴西進口蛋符合國際規範跟國內防檢疫要求。他強調「外界指控完全不符合事實！」

賴士葆指出，巴西6/7聖埃斯皮里圖州、里約熱內盧州、南里約格朗德州、聖保羅州等都爆發禽流感疫情。他直呼：再問行政院，這些巴西殘藥蛋從哪裡來？哪一個單位核驗蛋場是否合格？殘藥銷毀或退運現在是銷毀還是退運？如何銷毀？攸關國民健康重大疑惑，政府要說清楚講明白！

有網友在臉書留言提到「進的是沒有疫情的其他州啊，委員列的是有疫情的州，沒有衝突啊？」賴士葆點出爭議關鍵「進的是哪一州沒有公佈！