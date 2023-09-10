國民黨總統參選人侯友宜今天晚間馬不停蹄從嘉義趕到台南，出席台南市議員林燕祝組織的「燕祝之友會」會員大會，不僅受到上千支持者熱情歡迎，還與大家一起高歌《你是我的靠山》，現場氣氛沸騰。侯友宜不諱言，台南市雖然很難選，但大家要有信心，換個清廉政府，讓侯友宜來做，讓大家過好日子

今晚的永康區桂田酒店會場席開145桌，幾乎座無虛席，侯友宜也授旗給林燕祝成立的「侯友宜後援會」，並逐桌拜票、請託，大批支持者爭相與他合照，以無黨籍身分參選台南市第4選區立委的前台南市議長林全教也到場爭取支持。

侯友宜致詞時，先訴說他孩提時期，如何幫助家庭工作，強調自己一步一腳印，從基層員警至今一直拚命，不僅明辨是非對錯，為人正直正派，更有為台灣付出的情懷。

侯友宜還說，目前他正在拚的就是國家和平，兩岸若是發生戰爭、如果台灣不和平，再繼續讓不公不義的政黨執政，下一代如何過好日子？今天正式成立侯友宜後援會，讓他非常感謝，他一個鄉下孩子，沒有什麼「眉角」，只懂得認真做事情，希望大家相信侯友宜，與大家站在一起，團結台灣。

侯友宜強調，他一路走來只有認真做事情，早上4、5點起來拚到晚上11、12點，以前當警察也很少回家，相信和台灣站在一起團結起來，把中華民國顧好，把不好的政黨拉下來，如今擁有燕祝之友會的幫忙，台南市雖然很難選，但大家要有信心，換個清廉政府，讓侯友宜來做，讓大家過好日子。