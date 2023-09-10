中國歌劇演員、中國政協委員、「愛國大V」周小平之妻王芳，在烏克蘭馬里烏波爾劇院高唱蘇聯名曲《喀秋莎》，遭烏克蘭政府指責「道德淪喪」，要求中國政府解釋。網路上也興起一陣嚴厲批評與譴責，大陸新浪微博也迅速將王芳唱「喀秋莎」的相關訊息全數刪除。

王芳在馬里烏波爾劇院高唱蘇聯名曲的影片在網路傳開後，引起國際上支持烏克蘭的媒體與網民群起撻伐，烏克蘭外交部也再次譴責王芳的行為，在要求中方作出解釋的同時，已禁止王芳等應俄國邀請參訪的中國遊客入境烏克蘭。

王芳在她的丈夫周小平微博上的照片被網民發現佩帶被其丈夫批評的西方奢侈品。（圖／新浪微博）

王芳在周小平的微博上貼出照片，被網民發現佩帶香奈兒腰帶。（圖／新浪微博）

《法國國際廣播》說，令人不可思議的是，這座血淚斑斑，遭俄羅斯狂轟猛炸，烏克蘭人死傷不計其數的城市，一個包括中國記者、博客等組成的代表團竟然抵達俄佔領區，中國14屆全國政協委員周小平的妻子王芳也是團員之一，王芳竟然在俄羅斯炸毀的馬里烏波爾劇院廢墟上，在俄軍殺死600多名無辜烏克蘭平民的地方高歌《喀秋莎》，視頻播出後引發議論，被大陸網民譏諷為「替侵略者愛國」。

香港《明報》報導說，大陸博主@亞洲金融發推稱，「周小平和王芳，堪稱納粹夫婦，已讓人噁心得無以倫比的地步，也壞到了極致…完全是一已之利，在烏克蘭人民傷口上撒鹽，拍了普丁的無用馬屁。」

不過被官方視為「正能量」代表，民間譏稱「周帶魚」的周小平更是罔顧事實，捏造馬里烏波爾歌劇院是烏軍和北約炸毀，他在微博發帖稱：「堅決支持我夫人的無畏行為」，稱其為 「戰地玫瑰」，並稱妻子王芳的演唱讓當地居民「深受鼓舞」，因為他們「一直都在抵抗北約僱傭軍和烏軍的各種襲擊」。

報導指出，周小平在新浪微博撰文介紹妻子王芳在俄軍控制的馬里烏波爾劇院廢墟高唱蘇聯紅歌的帖子，今天已全部被刪除。前《環球時報》總編胡錫進在微博發文表示不支持王芳做法，但帖文也被刪除。該事件不僅引起網路熱議，也出現外交糾紛，大陸網民猜測是官方出手要淡化事件衝擊，也有人猜測周小平可能會被要求檢討甚至丟掉政協委員的官位。

此外，在周小平微博帳號上，最新一則帖子是回應網友質疑王芳所用佩帶的奢侈品香奈兒腰帶一事，「有人說四千，有人說八萬，還有有人說辱華。但我家這條腰帶怎麼了？地道中國品牌：雙C小香，200多塊錢，怎麼就辱華了？」警告網友「造謠入刑，知道不？」