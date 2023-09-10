由於水氣明顯減少，明（11）日僅花東、恆春半島有零星的降雨機會，各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及各山區局部有雷陣雨。氣象局表示，未來一周各地山區、中南部局部平地仍要留意午後雷陣雨，周末（16日）水氣稍增多，南部、花東降雨機率提高。

氣象局指出，明天台灣環境吹偏北風，水氣明顯減少，僅花東、恆春半島有零星的降雨機會，各地大多為晴到多雲，天氣相較穩定，中南部地區及各山區局部仍有午後雷陣雨，不過範圍減小、降雨也較短暫；氣溫方面，清晨低溫為23至25度，稍有涼意，白天高溫為30至32度，因雲量較少，近中午前後紫外線偏強。

氣象局預測未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二至周五（12日至15日）水氣減少，天氣趨於穩定，溫度稍回升，各地普遍為31到33度，大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨的機會，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的機會，不過範圍縮小且雨勢趨緩。

周六、下周日（16日、17日）環境吹偏南風，水氣增多，南部、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨。